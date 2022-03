De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in de grote steden is rond 13.30 uur iets verder opgelopen. In Den Haag heeft sinds maandagochtend 5,1 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. In Utrecht is dat 3,8 procent, in Amsterdam 3,5 procent en in Rotterdam 3,2 procent.

Elders loopt het wat harder. In Harderwijk heeft al 10,3 procent van de kiesgerechtigden gestemd, in Nijmegen 8 procent.