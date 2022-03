Segers (CU) wil ‘knokken’ als extra jeugdzorggeld nodig blijkt

Als na de hervorming van de jeugdzorg blijkt dat er extra geld nodig is om goede zorg te leveren, wil de ChristenUnie daarvoor “knokken”, zei partij-leider Gert-Jan Segers in het slotdebat van de NOS. Maar dan moeten gemeenten en organisaties wel eerst werk maken van die hervormingen, vindt hij.

De gemeenten en het Rijk onderhandelden over de financiering van onder meer de jeugdzorg, maar dat overleg klapte een jaar geleden.

Segers benadrukte dat er nog steeds te veel kinderen zijn die aanspraak maken op jeugdzorg. “Er zijn vormen van marktwerking, vormen van concurrentie die er niet moeten zijn”, zei de ChristenUnie-voorman. “Er moet meer worden samengewerkt, het kind moet centraal staan.”

Hij vond PvdA-leider Lilianne Ploumen tegenover zich, die zich keert tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Het kabinet is volgens haar niet expliciet genoeg over het aan banden leggen van de marktwerking in de jeugdzorg. Segers wierp terug dat het kabinet wel degelijk miljarden investeert in de jeugdzorg, maar dat er alleen ten opzichte van de groeiende trend wordt bezuinigd.

“Als dat nog stééds niet genoeg is, wil ik knokken voor meer geld”, zei Segers, leider van een van de coalitiepartijen. Voorwaarde is wel dat de jeugdzorg dan beter is ingericht.

Ploumen nam geen genoegen met zijn uitleg. De ChristenUnie-leider kan gewoon aan die knoppen draaien, hield ze hem voor. “Als u het van mij niet wil aannemen dat de bezuiniging van tafel moet, neem het dan aan van de gemeenten, die zo boos op het kabinet zijn dat ze niet meer willen praten. Neem het aan van uw eigen wethouders”, zei de PvdA-voorvrouw.

De Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, stemde recent voor een voorstel om de voorgenomen bezuiniging tegen te houden. Wat het kabinet nu gaat doen, is nog niet bekend.