Staatssecretaris: geen vergoeding voor opvangers Oekraïners

Gastgezinnen of andere huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen, krijgen hiervoor niet een onkostenvergoeding. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei in het vragenuurtje in de Tweede Kamer op dinsdag dat het kabinet hieraan werkt, maar dit is “niet het voorstel dat nu uitgewerkt wordt”, schrijft hij in een verduidelijkende brief aan de Kamer.

Omdat er tienduizenden Oekraïense vluchtelingen verwacht worden, hebben veel gezinnen zich aangemeld om mensen op te vangen. Van der Burg noemde het eerst nog tegenover verschillende media “logisch” dat hier een vergoeding tegenover staat. Het kabinet werkt aan een ander voorstel, blijkt nu. “De opgevangen Oekraïner krijgt een bedrag, waarbij hij of zij afspraken kan maken met het gastgezin over het bijdragen aan de kosten van de huishouding”.

De bewindsman benadrukt verder dat het beeld nog steeds verschuift, en een plan van het kabinet nog niet in beton gegoten is. “Veel situaties die zich nu voordoen zijn onontgonnen terrein”, aldus Van der Burg. “Juist dan luisteren afspraken over de technische uitvoering nauw.”