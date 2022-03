Staatssecretaris: in uitzonderlijke gevallen Oekraïners ophalen

Polen heeft Nederland niet in algemene zin gevraagd om Oekraïense vluchtelingen op te halen, zegt staatssecretaris Eric van der Burg. Maar er zijn wel “enkele uitzonderingen” van groepen die toch naar Nederland worden gehaald. Hij noemt als voorbeeld de 25 Oekraïense kinderen met kanker die met een speciale Corendon-vlucht werden opgehaald en inmiddels zijn ondergebracht in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

“Ik heb vanochtend overleg gehad met mijn collega in Polen, die heeft aangegeven dat Polen nog steeds de opvang kan en wil regelen”, zegt Van der Burg op vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Wat haar betreft moet Nederland minder afwachtend zijn en aanbieden vluchtelingen op te halen uit buurlanden van Oekraïne.

Van der Burg blijft erbij dat Nederland geen Oekraïners gaat ophalen. Wel zegt hij dat er “op dit moment meer ‘specifieke vragen'” komen voor opvang van bepaalde groepen, bijvoorbeeld mensen die extra zorg nodig hebben.