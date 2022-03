Stemlokalen in en bij NS-stations nog rustig

Bij de stembureaus in en bij NS-stations was het dinsdagochtend in de spits nog rustig.

Het stemlokaal op Rotterdam Centraal zag nog niet veel kiezers, maar verwacht er wel meer dan maandag. Ook het mobiele stembureau bij station Den Bosch meldt nog geen grote toeloop. Wel hebben daar nu de servicemedewerkers zelf hun stem uitgebracht, profiterend van de rust. Ook vanuit station Leiden Centraal komt de melding ‘rustig’.

Deze dinsdag is de tweede dag dat er vervroegd kan worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan momenteel op elf NS-stations. Woensdag zijn het er veel meer. Dan kunnen mensen op of bij veertig stations hun stem uitbrengen. Op de stations Hilversum en Utrecht zijn er twee stembureaus.