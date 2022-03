Vakbond cabinepersoneel vreest agressie door mondkapjesplicht

Vakbond voor cabinepersoneel VNC vreest dat er meer incidenten in vliegtuigen komen doordat de mondkapjesplicht gehandhaafd blijft. “Dat ging al omhoog tijdens de coronacrisis. En nu het straks nergens meer verplicht is, kun je verwachten dat het aantal incidenten verder stijgt”, aldus bondsvoorzitter Chris van Elswijk. Hij wijst erop dat mondkapjes inmiddels alcohol voorbij is als belangrijkste oorzaak van incidenten met agressieve passagiers.

VNC staat dus niet achter de verplichting, maar “het zou mooi zijn als het net als in het openbaar vervoer een advies wordt”. Dat geeft mensen die echt geen mondkapje willen dragen de ruimte om het af te laten. Een lobby in Den Haag leverde volgens Van Elswijk niets op.

Ook onder de achterban van de VNC is er geen eenduidige mening over de mondkapjes, weet de bondsvoorzitter. “Net als in heel Nederland hebben wij leden die wel gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn en mensen die voor en tegen mondkapjes zijn”, aldus Van Elswijk. “Sommige van onze leden zijn wellicht mantelzorger en willen een mondkapje dragen, anderen krijgen het benauwd van mondkapjes en willen dat ding liefst zo snel mogelijk af.”