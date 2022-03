Vakbond CNV blij met afschaffen thuiswerkadvies

Vakbond CNV is blij dat het kabinet heeft besloten om het thuiswerkadvies te laten vervallen. “Nu de grootste dreiging van de crisis voorbij is, is het logisch dat het kabinet de laatste maatregelen loslaat”, vindt bondsvoorzitter Piet Fortuin. “Veel werkenden snakken weer naar het kantoorleven.”

Dat het thuiswerkadvies niet meer geldt, betekent voor CNV niet dat iedereen weer voltijds op kantoor zou moeten werken. De vakbond roept werkgevers op ruimhartig te zijn met de mogelijkheid tot thuiswerken omdat 90 procent van de mensen die dat nu doet in elk geval een deel van de tijd thuis wil blijven werken. “Hybride werken heeft voor de meerderheid de grote voorkeur. Goed als werkgevers dit faciliteren. Het komt de productiviteit ten goede.”

Ook roept CNV werkgevers op om rekening te houden met kwetsbaar personeel. “Wie zich zorgen maakt om de gezondheid, moet kunnen rekenen op een veilige werkvloer.”

Ook het verdwijnen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer kan de goedkeuring van het CNV wegdragen. Een enquĂȘte van CNV onder personeel in de sector gaf aan dat het merendeel van die verplichting af wilde. “Het is lastig meer uit te leggen en te handhaven.”