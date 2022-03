Voorzitter acute zorg: afbouwen maatregelen lijkt verantwoord

De nieuwe voorzitter van de acute-zorgsector, Mark Kramer, zegt dat het op dit moment “verantwoord lijkt” om de coronamaatregelen verder af te bouwen, zoals het kabinet heeft aangekondigd. “Monitoring blijft heel belangrijk, zodat we de situatie in de regio’s op de voet volgen en kunnen ingrijpen bij oplopende druk”, voegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) er wel aan toe.

Internist-hematoloog Kramer werkt voor het Amsterdam UMC, waarvan hij ook bestuurslid is. Hij volgde vorige week Ernst Kuipers op, die nu minister van Volksgezondheid is. Daarmee kreeg de Amsterdamse specialist ook meteen de leiding over het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Dat centrum deelt dagelijks cijfers over het aantal opgenomen coronapatiënten en verspreidt zo nodig patiënten over ziekenhuizen in het land.

De nieuwe LNAZ-voorzitter wijst erop dat het aantal ziekenhuisopnames stijgt, vooral in Brabant en Limburg. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de vele carnavalsvieringen. Op de intensive cares is de bezetting de afgelopen tijd juist afgenomen.