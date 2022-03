Werkgevers teleurgesteld dat quarantaineregels niet zijn verruimd

Hoewel het positief is dat het kabinet na twee jaar alle coronaregels voor alle bedrijfstakken schrapt, zijn werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland toch teleurgesteld dat de quarantaineregels niet zijn versoepeld. Die zorgen er volgens de ondernemers namelijk voor dat veel mensen die helemaal niet ziek zijn “onnodig” thuis zitten.

Verder vinden de ondernemersorganisaties dat de overheid moet werken aan een langetermijnplan om met corona om te gaan. Zo’n plan moet voorkomen dat we bij de volgende opleving van het virus of de opkomst van een nieuwe variant weer in lockdown moeten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met de overheid in gesprek daarover.

Ook over de aanpak van de schuldenlast die ondernemers hebben opgebouwd, praten de ondernemersorganisaties nog met het kabinet. Zo moeten ondernemers weer eigen vermogen kunnen opbouwen, maar moeten ze ook meer tijd krijgen om belastingschulden terug te betalen. “Dat haalt een last van hun schouders en geeft hun de ruimte om weer te gaan ondernemen”, aldus de organisaties.