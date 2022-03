Advocaten MH17-verdachte grossieren in twijfels over bewijs

De advocaten van Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17, hebben woensdag tijdens de vierde dag in hun pleidooi nog veel meer vraagtekens gezet bij de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie. Volgens de raadslieden is deze allesbehalve sluitend en laat zij ruimte voor tal van twijfels. De advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck fileren het forensisch onderzoek tot op detailniveau en spraken wederom over de raketfragmenten die zijn gevonden.

De raadslieden vinden dat de rechtbank tot vrijspraak moet komen. Eerder hebben zij al betoogd dat Poelatov, die alle beschuldigingen ontkent, geen eerlijk proces heeft gehad, omdat zijn schuld door uitlatingen van het onderzoeksteam bij voorbaat al vast zou staan. Volkomen ten onrechte, vinden de advocaten, want er valt veel af te dingen op de onderzoeksresultaten. In hun pleidooi trekken zij onder meer de bewijswaarde van het zeer uitvoerige forensische onderzoek in twijfel. Een speerpunt in dat betoog is dat MH17 mogelijk niet is neergehaald met behulp van een Buk-raket, zoals het OM stelt, maar met een ander projectiel.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergehaald boven Oost-Oekraïne. Het toestel was vertrokken vanaf Schiphol en onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Aan boord waren veel Nederlanders.

Het is niet bekend waarom het vliegtuig is neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat in het gebied aanwezige pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Ook op dat moment was er een gewapend conflict gaande in Oost-Oekraïne.

Na een uitvoerig en complex onderzoek begon het OM een strafzaak tegen drie Russen en een Oekraïner. Naast Poelatov zijn dit rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Volgens justitie hebben zij een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie waarmee het toestel zou zijn neergeschoten. Tegen het viertal, dat buiten hun aanwezigheid wordt berecht, is eind vorig jaar levenslang geëist. Poelatov, een assistent van Doebinski, is de enige die zich door advocaten laat vertegenwoordigen.

In totaal zijn twaalf zittingsdagen gereserveerd voor het pleidooi. Vrijdag zetten Ten Doesschate en Van Eijck hun betoog voort. De rechtbank heeft de uitspraak in de zaak gepland voor de tweede helft van dit jaar.