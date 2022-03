Baudet: doel bereikt door zetels in meer gemeenteraden

Forum voor Democratie heeft volgens partijleider Thierry Baudet haar doel bereikt, nu het ernaar uitziet dat de partij in verschillende gemeenteraden minstens een zetel wint. Volgens de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS, haalt FVD in bijvoorbeeld Breda, Sittard-Geleen en Rotterdam een zetel.

Baudet wil met zijn partij “gaan bouwen aan een zuil” in de gemeenteraden, bijvoorbeeld door het oprichten van scholen of sportclubs. “We gaan mensen bij elkaar brengen.” De partijleider verwacht een uitslagenavond “met verrassingen en tegenslagen”.