Bijna alle bedden voor vluchtelingen in regio Amsterdam gevuld

Ongeveer 1800 van de tweeduizend bedden voor Oekraïense vluchtelingen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn gevuld. Van die bedden staan er 1400 in de stad Amsterdam, zo vertelde Renger Visser, directeur inkomen van de gemeente Amsterdam, tijdens een bezoek van koningin Máxima en burgemeester Femke Halsema aan de RAI.

In de RAI worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen, geregistreerd en krijgen ze te eten en te drinken. Vanuit daar krijgen ze een plek aangeboden waar ze voor langere tijd kunnen verblijven. Vorige week woensdag kwamen de eerste Oekraïners aan in de RAI. “In de eerste week kwamen er relatief veel jongeren die graag willen werken, die gelijk vroegen: ik ben ingenieur, is er een baan?”, aldus Visser in gesprek met Halsema en Máxima.

Zondag waren er ruim duizend Oekraïners aangekomen in de RAI. Hoeveel dat er nu zijn, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de locatie komen mensen 24 uur per dag aan. Vanaf Amsterdam Centraal worden zij met bussen van vervoersbedrijf GVB naar de RAI gebracht.

De gemeente vult aan dat lang niet iedereen die in Amsterdam aankomt, naar de RAI wordt gebracht. Een deel van de mensen wordt in overleg meteen per bus naar een opvanglocatie in een andere veiligheidsregio vervoerd. Ook kan het aantal opvangplekken in de regio Amsterdam-Amstelland nog worden uitgebreid.

In Rotterdam en omgeving zijn nu zevenhonderd Oekraïense vluchtelingen opgevangen, meldt de Veiligheidsregio Rijnmondveilig. Twintig locaties zijn door verschillende gemeenten in de regio in gereedheid gebracht. In totaal moet in het Rijnmondgebied via gemeenten tweeduizend vluchtelingen gehuisvest worden. Rotterdam neemt er duizend op en de omliggende gemeenten de andere duizend.

Rijnmondveilig doet een oproep aan particulieren om zich te melden als gastgezin op de site van Takecarebnb, wanneer ze ruimte hebben om maximaal drie vluchtelingen te huisvesten. Ook wordt aan bedrijven gevraagd of ze eventueel bedrijfsruimte beschikbaar willen stellen voor wat grootschaliger opvang van Oekraïense vluchtelingen.