Effectief middel tegen hiv beschikbaar voor jonge kinderen

Een effectief medicijn dat hiv-infecties afremt, is voortaan ook in een speciaal op kinderen afgestemde dosering beschikbaar. Na onderzoek waar onder meer het Radboudumc aan meewerkte, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de behandelrichtlijnen hierop aangepast. De speciale kindertablet van het middel dolutegravir is volgens de onderzoekers uit Nijmegen veilig en werkzaam.

Voor kinderen met hiv bestond lange tijd geen helder behandeladvies, legt het Radboudumc uit. Een grote internationale studie bracht daar in 2020 verandering in voor iets grotere kinderen, vanaf 20 kilo.

Nu is vervolgonderzoek gedaan waaruit blijkt dat het middel dolutegravir in lage dosering “makkelijk te gebruiken is en veilig voorgeschreven kan worden” aan kinderen vanaf 3 kilo, laat het ziekenhuis in Nijmegen weten. Dat betekent dat pasgeboren baby’s die ge├»nfecteerd zijn met hiv het al kunnen krijgen. Uiteindelijk worden kinderen behandeld met een cocktail van verschillende middelen die het virus onderdrukken.

“Hoe jonger kinderen starten met medicatie tegen hiv, hoe beter”, legt onderzoeker Angela Colbers uit. Voor volwassenen wordt vooral dolutegravir gebruikt om het virus te remmen. Voor kinderen waren wel andere behandelingen goedgekeurd, maar dit medicijn werkt beter. “Nu weten we dat de nieuwe kindertablet goed werkt en welke dosering we moeten gebruiken”, aldus Colbers in een verklaring. De onderzoeksresultaten werden onlangs gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Wereldwijd leven 1,8 miljoen kinderen onder de 15 jaar met hiv, becijfert het Radboudumc. Uiteindelijk kan het leiden tot de dodelijke ziekte aids. Hiv valt het immuunsysteem aan, waardoor pati├źnten steeds slechter bestand zijn tegen allerlei ziekteverwekkers. Genezing van hiv is nog niet mogelijk, maar met medicatie kunnen mensen met hiv tegenwoordig wel lang leven.