Gemeenten wachten uitslagen af op uitslagenavonden

In veel gemeenten, waaronder in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zijn woensdagavond bijeenkomsten waar politieke partijen gezamenlijk de bekendmaking van de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen afwachten. Op tv wordt verslag gedaan van de uitslagenavonden.

In het Haagse stadhuis is vanaf 22.30 uur een bijeenkomst, waar ook vertegenwoordigers van de politieke partijen zijn uitgenodigd. Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt rond middernacht de voorlopige uitslag bekend in de burgerzaal van het stadhuis in Rotterdam. In Utrecht doet burgemeester Sharon Dijksma dat in TivoliVredenburg via een digitale verbinding, omdat ze dinsdag positief testte op corona. Ook in de Stopera in Amsterdam is een bijeenkomst.

De NOS doet vanaf 20.30 uur verslag van de verkiezingsavond. Rob Trip en Simone Weimans verzorgen de presentatie. Vanaf 21.00 komt Malou Petter met exitpolls van Ipsos uit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Breda, Zwolle, Veendam, Sittard-Geleen en Nieuwegein. In de uitzending wordt geschakeld naar bijeenkomsten van de politieke partijen in die gemeenten.

Vanaf 21.30 uur is op RTL4 een gezamenlijk programma van Jinek en RTL Nieuws te zien. Ook daar staan verslaggevers bij de winnaars en de verliezers op bijeenkomsten van politieke partijen en worden de polls en uitslagen gepresenteerd. Eva Jinek praat aan tafel met politiek verslaggever Fons Lambie en met een aantal prominente oud-politici.

Op woensdagavond worden de voorlopige uitslagen bekendgemaakt, in de meeste gemeenten waarschijnlijk rond middernacht. Op maandag 21 maart volgen om 10.00 uur de definitieve uitslagen. Die worden bekendgemaakt door het centraal stembureau in de gemeentes.