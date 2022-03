Het weer met Piet Paulusma: 14 tot 17 graden vandaag

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst vanuit het oosten kans op mist en nevelig weer. In het oosten en noordoosten dichte mist. Daar ook rijpvorming en kans op gladheid door lichte vorst en grondvorst.

Na de mist en nevel is de zon aanwezig, maar ook bewolking. De meeste bewolking in de westelijke kustprovincies met later vanmiddag in het westen en zuidwesten wat regen. Temperaturen 14 tot 17 graden. Een aangename temperatuur. Een matige oost tot zuidoostenwind, met vlagen in kracht 5.

Vanavond neemt de bewolking overal toe en er volgt regen en lichte regen, ook vannacht regen en lichte regen. Temperaturen 7 of 8 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west. Kustgebieden en Wadden een vrij krachtige wind met vlagen in kracht 6.

Donderdag eerst veel bewolking met in het oosten en noordoosten nog kans op regen. Overdag wint de zon vanuit het westen terrein. In het westen en noordwesten is het vrij zonnig. Overdag 10 tot 12 graden. Een matige wind uit west tot noordwest. In de nacht meest lichte vorst van +1 tot -3 graden. Misschien in het noordoosten wel -1 graden. Kust en Wadden 3 of 4 graden. Uitgebreid vorst aan de grond.

Vrijdag vrij zonnig met 12 tot 15 graden. Een matige noordoostenwind. In de nacht 1 of 3 graden en kans op vorst aan de grond. Kustgebieden 5 of 6 graden. Het weekend vrijwel volop zon met overdag temperaturen rond 13 of 14 graden. In de nachten kans op grondvorst. Het is maandag niet anders. De zon en overdag 15 of 16 graden.