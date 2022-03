Hoekstra: eerste exitpolls beter dan verwacht voor het CDA

Het CDA staat er volgens de eerste exitpolls “beter dan verwacht” voor, zegt partijleider Wopke Hoekstra in een eerste reactie. “Ik had natuurlijk dolgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in”, zegt hij daar wel bij.

Bij CDA’ers overheerst op de verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen een gevoel van opluchting en het idee dat het “erger had gekund”, zoals staatssecretaris en oud-partijvoorzitter Marnix van Rij het verwoordt. Zo valt het hem mee dat het in Zwolle bij “een zeteltje verlies” is gebleven.

Dat het verlies meevalt ten opzichte van de peilingen en hoe de partij er nationaal voor staat, “laat zien dat het CDA lokaal gewoon echt nog goede wortels heeft”, zegt Van Rij.

“Ik had op een groter verlies gerekend”, geeft minister en oud-partijleider Hugo de Jonge toe. Het CDA kampte de afgelopen jaren met veel intern gedoe, en verloor behoorlijk bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar.