Kiezers weten stemlokalen op NS-stations goed te vinden

De kiezers weten woensdagochtend de stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezingen op NS-stations goed te vinden, zegt een woordvoerster van de NS.

Zo werd de stemtent bij station Den Haag Centraal in de ochtend al goed bezocht door mensen die op weg naar hun werk hun stem wilden uitbrengen. Bij het stembureau bij station Leiden Centraal, dat maandag en dinsdag ook al open was, was het een stuk drukker dan de voorgaande dagen toen het juist rustig bleef. Ook in Rotterdam Centraal werd de stemtent midden in de stationshal goed bezocht, aldus de woordvoerster.

In en bij veertig NS-stations zijn woensdag stemlokalen ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers konden in Breda en Nijmegen al vanaf 05.15 uur terecht, gevolgd door Zwijndrecht vanaf 05.30 uur. De meeste stembureaus in of bij de stations openden de deuren om 07.30 uur en zijn dan bemand tot 21.00 uur. Het is duidelijk drukker dan op maandag en dinsdag toen er op stations in twaalf plaatsen gestemd kon worden.