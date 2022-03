Klaver: Nederland kiest voor menselijkere, duurzamere toekomst

Nederland kiest voor een “menselijkere, eerlijkere, duurzamere toekomst”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver bij de NOS in reactie op de eerste exitpolls. Hij benadrukt dat er nog maar weinig resultaten binnen zijn, maar toch denkt de partijleider dat men “op ongelooflijk veel plaatsen” voor GroenLinks heeft gekozen.

In onder meer Zwolle en Nieuwegein is GroenLinks volgens de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS, de grootste. Maar in Amsterdam, waar GroenLinks bij de vorige lokale verkiezingen de grootste was, verliest de partij fors. Daar gaat de partij van 20,4 procent naar 16,5 procent. De PvdA gaat daar van 10,7 procent naar 17,3 procent en wordt nu de grootste.

Klaver vindt deze verkiezingen “extra bijzonder”, vanwege de oorlog in Oekra├»ne. “Je weet dat mensen niet heel ver hier vandaan vechten voor hun leven en vrijheid. Om datgene wat wij mochten doen: kiezen in vrijheid.”