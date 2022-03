Klimaatminister Jetten: stijging uitstoot in 2021 is tegenvaller

De toename van de CO2-uitstoot in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor is “een tegenvaller”, erkent klimaatminister Rob Jetten. Hij wijt de stijging aan “een combinatie van factoren”, waaronder relatief koud weer in de eerste jaarhelft, economisch herstel en de hoge gasprijzen waardoor meer stroom is opgewekt in kolencentrales.

“We moeten voorkomen dat deze ontwikkelingen de klimaatdoelen in de weg staan”, zegt Jetten. Hij wijst erop dat het vorige kabinet daarom al bijna 7 miljard euro heeft uitgetrokken voor extra maatregelen. Die zullen naar verwachting vanaf dit jaar CO2-reductie gaan opleveren.

Jetten benadrukt dat het kabinet “staat voor een ambitieus en effectief klimaatbeleid dat recht doet aan de volgende generaties”. Doel is de uitstoot van CO2 verder terug te dringen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. “Daarover blijven we ook graag met Urgenda in gesprek.”