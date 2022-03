Lilianne Ploumen brengt stem uit voor gemeenteraadsverkiezingen

PvdA-leider Lilianne Ploumen heeft woensdag rond 09.00 haar stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat deed ze in een stembureau in de basisschool De Mijlpaal in haar woonplaats Amsterdam.

Ploumen stemde “vol overtuiging” op de Amsterdamse lijsttrekker Marjolein Moorman, die zich volgens Ploumen “met hart en ziel inzet voor Amsterdam en strijdt voor gelijke kansen voor iedereen.” Moorman is voor de tweede keer lijsttrekker van de PvdA in de hoofdstad. In de huidige coalitie is ze wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering.