Linkse partijen willen meer klimaatactie van kabinet

De linkse oppositie in de Tweede Kamer, maar ook regeringspartij D66, wil meer actie van het kabinet om de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen. Uit CBS-cijfers blijkt dat de uitstoot in 2021 weer is toegenomen, waardoor Nederland niet voldeed aan het doel uit het Urgenda-vonnis.

“Het klimaat heeft ons nodig”, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. “Voor ferme actie. Geen getreuzel meer. Geen hakken-over-de-sloot-beleid waardoor we de doelen niet halen. Ook dit kabinet koerst weer op een 6-. We hebben de oplossingen: energiebesparing en duurzame opwek.”

“We horen nu al vier jaar grote woorden van het kabinet over klimaatverandering, maar daden blijven uit”, constateert PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. “En op deze manier wordt het klimaatdoel dit jaar wéér niet gehaald.” Wat Thijssen betreft moet veel meer werk worden gemaakt van bijvoorbeeld energiebesparing.

“Uit deze cijfers blijkt dat het kabinet zowel de rechtsstaat als de klimaatcrisis nog steeds niet serieus neemt”, zegt Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. “Onze manier van consumeren en produceren moet nu drastisch anders. De grenzen aan de groei zijn allang bereikt.”

D66-Kamerlid Raoul Boucke noemt het “slecht nieuws voor het klimaat” dat het Urgenda-doel vorig jaar niet is gehaald. “Het laat zien hoe hard dit kabinet aan de bak moet. En dat wij al helemaal niet fossiel moeten vervangen door smeriger fossiel. Maar moeten versnellen op onze groene acties.”