Exitpoll: Leefbaar Rotterdam blijft grootste in Rotterdam

In Rotterdam blijft Leefbaar Rotterdam de grootste partij, blijkt uit een exitpoll door Ipsos in opdracht van de NOS. De partij haalt volgens de peiling 21,2 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen was dat 20,5 procent.

GroenLinks blijft vrijwel gelijk met een winst van 0,1 procent en D66 verliest 0,3 procent. De partijen zijn respectievelijk de tweede en derde partij volgens de exitpoll.

De VVD verliest en gaat van 10,7 procent naar 9 procent. Het grootste verlies is voor de SP, die in Rotterdam is opgesplitst. Door het interne conflict gaat de SP van 4,9 procent naar 3 procent.

Nieuwkomer Volt haalt volgens de exitpoll 5,7 procent. Ook BIJ1 doet voor het eerst mee en krijgt 4,4 procent. Forum voor Democratie, die ook niet eerder in Rotterdam meedeed, krijgt 2 procent. De ChristenUnie haalt 2,9 procent van de stemmen.

De opkomst is lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Nu is 39,7 procent van de kiesgerechtigden gaan stemmen, aldus de exitpoll. Bij de vorige verkiezingen was dat 46,7 procent. Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt het bij de NOS een “teleurstellend lage opkomst”.

De PVV komt niet terug in de Rotterdamse gemeenteraad, omdat de partij niet op het stemformulier stond. De PVV had één zetel in de raad.