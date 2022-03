Roermond doet aangifte van ronselen volmachtstemmen

Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen. De aangifte is dinsdag al gedaan, maar de gemeente heeft ervoor gekozen het pas na het sluiten van de stembureaus op woensdagavond bekend te maken.

Donders kreeg de afgelopen dagen concrete signalen binnen van het ronselen van stemmen. “Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor, en hecht ik aan, een eerlijk verloop van de verkiezingen in Roermond”, aldus Donders. “Om die reden heb ik deze stappen ondernomen.”

De kwestie ligt nu bij het Openbaar Ministerie en daarom kan de burgemeester er verder niets over zeggen. Haar woordvoerder wil dus ook niet zeggen om welke partij of partijen het zou gaan.

Met ronselen van volmachten wordt bedoeld dat iemand kiezers vraagt om hun stempas te ondertekenen en af te geven als onderhandse volmacht. Dat is strafbaar.

Inmiddels zijn twee verdachten gehoord, zegt het OM. Dat roept mensen die ook zijn benaderd door stemmenronselaars op zich te melden. “Verkiezingsfraude is zeer onwenselijk en heeft een grote impact”, aldus het OM. “De verdachten ondermijnen het democratisch systeem door dergelijk strafbaar gedrag.”

Het is niet voor het eerst dat Roermond wordt opgeschrikt door vermeende ronselpraktijken. In 2014 deed toenmalig burgemeester Peter Cammaert aangifte van ronselen. De aangifte werd echter door het OM geseponeerd. Ook toen wilde de burgemeester niet zeggen welke partij hij in het vizier had.

Drie jaar geleden handhaafde de Hoge Raad een veroordeling van de liberale oud-wethouder Jos van Rey uit Roermond dat deze zich schuldig had gemaakt aan stempasfraude in de periode 2010-2012.