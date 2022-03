Room for Ukraine: geef Oekraïners snel leefgeld

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn aangekomen moeten hier snel leefgeld krijgen, zegt burgerinitiatief Room for Ukraine. Volgens het platform lopen de vluchtelingen anders de kans om in de criminaliteit te belanden.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei dinsdag dat gewerkt wordt aan een plan voor het geven van geld aan Oekraïners die worden opgevangen bij gastgezinnen. “De opgevangen Oekraïner krijgt een bedrag, waarbij hij of zij afspraken kan maken met het gastgezin over het bijdragen aan de kosten van de huishouding”, aldus de staatssecretaris. Later woensdag houdt het kabinet crisisoverleg over Oekraïne, en waarschijnlijk wordt daar een besluit genomen over een leefgeldregeling.

Volgens Room for Ukraine duurt de besluitvorming hierover te lang. “Veel Oekraïners die hier aankomen zijn platzak”, aldus een woordvoerder van de organisatie. “Ze hebben hun geld onderweg uitgegeven, om veilig te kunnen reizen.” Het feit dat ze geen eigen geld hebben, maakt deze mensen kwetsbaar voor criminelen, stelt het burgerinitiatief.

Room for Ukraine heeft ruim 10.000 verblijfplaatsen aangeboden gekregen voor Oekraïners in Nederland. Eerder deze week meldde de organisatie dat er tot dan toe circa honderd Oekraïense vluchtelingen waren ondergebracht bij particulieren die tijdelijke woonruimte hebben aangeboden. Vooralsnog krijgen de gastgezinnen geen vergoeding voor die opvang, zei Van der Burg dinsdag.