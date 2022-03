Schiermonnikoog eerste met uitslag

De gemeente Schiermonnikoog heeft woensdag om 21.14 uur als eerste de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst was 80,2 procent. 663 inwoners brachten hun stem uit. De partij Ons Belang werd de grootste met 4 zetels. Vier jaar geleden was dat Samen voor Schiermonnikoog, toen had die er ook 4.

Op het Waddeneiland konden mensen kiezen uit drie partijen. De derde partij is Schiermonnikoogs Belang.

De strijd om het als eerste melden van de uitslag gaat al jaren tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Dat zijn de kleinste gemeenten van het land, met elk ongeveer duizend kiezers. De gemeente Rozendaal heeft er door de komst van een nieuwe wijk echter iets meer bewoners bijgekregen en achtte zich al kansloos in de ‘strijd’.

Vlieland kwam vlak na Schiermonnikoog, om 21.23 uur, met de uitslag. Daar kwamen 661 van de 1045 kiesgerechtigden naar de stembus. Lijst Fier behaalde 38,5 procent van de stemmen en krijgt daarmee 3 zetels. Nieuw Liberaal Vlieland, in 2018 de grootste met 4 zetels, behaalde er deze keer 3.

Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar won Schiermonnikoog ook, net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Burgemeester Ineke van Gendt van Schiermonnikoog spreekt van een hectisch avondje stemmen tellen, dat “altijd spannend” is. “Als ik de uitslag doorgeef aan het ANP, staat iedereen met spanning toe te kijken: zijn we de eerste? En dan begint iedereen te juichen.” Van Gent is erg blij met de hoge opkomst op haar eiland: “De politiek leeft hier en staat heel dichtbij de mensen.”