Stembureaus op ‘echte’ verkiezingsdag open

Rond deze tijd gaan voor de derde dag op rij de stembureaus open waar gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag en dinsdag kon ook al gestemd worden, op zo’n 1700 stembureaus. Naar verwachting brengen de meeste mensen op woensdag pas hun stem uit, nu er zo’n 8800 stemlokalen openen.

Vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag is mogelijk gemaakt in verband met corona. Mensen met een kwetsbare gezondheid konden ervoor kiezen op een van deze dagen hun stem uit te brengen, omdat die veel rustiger verlopen dan de woensdag.

Sommige stembureaus zijn deze ochtend al wat eerder opengegaan dan 07.30 uur. Zo gingen stembureaus op de NS-stations in Breda en Nijmegen om 05.15 uur al open. Een stemlokaal in Castricum had de primeur: dat opende om middernacht al de deuren.