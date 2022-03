Urgenda: niet halen doel reductie broeikasgassen klap in gezicht

Een klap in het gezicht van de jongere generaties. Dat vindt duurzaamheidsorganisatie Urgenda van het bericht dat het Urgenda-doel om vanaf 2020 elk jaar minstens 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, vorig jaar niet is gehaald. “Tegen de tijd dat zij aan het roer zitten kunnen ze ontwrichtende klimaatverandering nauwelijks nog voorkomen.” De organisatie wil nu met alle relevante ministers gaan praten.

Statistiekbureau CBS en de Emissieregistratie van het RIVM meldden woensdag op basis van een eerste berekening dat de uitstoot in 2021 23,9 procent lager was ten opzichte van 1990. In 2020 werd het doel wel net gehaald.

In de Urgenda-zaak verplichtte de rechter de overheid maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. In 2020 moest de uitstoot van CO2 en andere gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde tenminste met 25 procent zijn verminderd. De Hoge Raad bepaalde dat eind 2019 in een zaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Lagere rechters hadden de eis eerder al toegewezen, maar de Staat procedeerde door tot aan het hoogste rechtscollege.

In 2015 won Urgenda voor het eerst de rechtszaak tegen de Staat. “Dat het na zeven jaar nog niet gelukt is om een uitspraak van de rechter na te leven is het ondermijnen van de rechtsstaat”, aldus Urgenda woensdag. “En juist in deze tijd willen we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen, als eerste die uit Rusland.”

Iedere ton uitstoot draagt bij aan verdere opwarming, geeft de organisatie aan. Hoe sneller de uitstoot omlaaggaat, hoe groter de kans dat de opwarming minder dan 1,5 graad zal zijn, aldus Urgenda. Klimaatverandering kan volgens de duurzaamheidsclub al bij een temperatuurstijging van 1,5 graad gevaarlijke vormen aannemen.

Urgenda zegt nu graag met alle relevante ministers te willen spreken “over het snel halen van de vereiste doelen van de Urgenda-zaak en het alsnog extra laten dalen van de uitstoot om het tekort van vorig jaar goed te maken”.