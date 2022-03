Volt-leider Dassen bedankt leden voor incasseringsvermogen

Volt-leider Laurens Dassen heeft woensdagavond in afwachting van de verkiezingsuitslag partijleden bedankt voor hun incasseringsvermogen. “Ik hoop en ambieer uit de grond van mijn hart dat Volt het hier en daar beschadigde vertrouwen met zelfkritiek en optimisme zal herstellen”, zei hij tijdens een partijbijeenkomst in Amsterdam.

Dassen refereerde daarmee aan de gebeurtenissen binnen de partij rond Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan, die eerder wegens gemeld grensoverschrijdend gedrag uit de fractie werd gezet.

Volgens Dassen zullen lessen worden getrokken uit wat er zich heeft afgespeeld. Hij ging in zijn toespraak eerst in op de situatie in Oekraïne. “Het is belangrijker dan ooit om een boodschap van verbondenheid, eenheid en solidariteit uit te dragen. Voor Volt in Den Haag was dat de afgelopen weken erg moeilijk. Ik snap dat jullie daar veel vragen over hebben”, aldus Dassen.

“Tegelijkertijd weet ik dat de noodzaak van de nieuwe politieke cultuur niets betekent als we niet desnoods ten koste van onszelf bereid zijn te acteren als mensen in de verdrukking komen.” Volgens hem is gedragscode waar de leden mee hebben ingestemd daar “glashelder over”. “En hadden we dingen beter kunnen doen? Ongetwijfeld. Daar zullen we lessen uit trekken.”

Volt doet in Nederland in tien gemeenten voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers konden in Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle op de partij stemmen.