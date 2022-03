Volt-leider Laurens Dassen heeft woensdagochtend zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat deed Dassen in het stembureau in Zaal 3 van Het Nationale Theater in Den Haag.

Volt doet in tien gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.