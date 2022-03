Willem Engel aangehouden voor opruiende berichten over corona

Willem Engel is woensdagochtend opgepakt. Jeroen Pols, die als jurist Engel geregeld bijstaat, meldt dat op Twitter. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 45-jarige Rotterdammer is aangehouden wegens opruiing. Hij zou gedurende een lange periode “opruiende coronagerelateerde berichten” hebben geplaatst op sociale media.

Het OM laat weten dat de Rotterdamse politie naar aanleiding van meerdere aangiften een oriĆ«nterend onderzoek is gestart. “Op basis van de eerste uitkomsten van dit onderzoek naar het handelen van de verdachte is besloten tot aanhouding over te gaan.” Het OM wil de verdachte vrijdag voorgeleiden aan de rechter-commissaris, die dan bepaalt of hij langer blijft vastzitten. Het OM zegt ook dat er geen verdere mededelingen worden gedaan, omdat het onderzoek nog loopt.

Volgens Pols werd Engel na het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam aangehouden. “Buiten stonden twee rechercheurs hem op te wachten.” Tegen Engel loopt ook al een zaak voor opruiing, die komt 30 maart voor de rechter. De jurist verwacht dat de voorman van Viruswaarheid tot die tijd blijft vastzitten.

Advocaat Gerben van de Corput zal Engel bijstaan, aldus Pols. De advocaat was nog niet bereikbaar voor commentaar. Pols zegt Engel ook “bij te staan waar het kan, maar hij zit vast dus op dit moment kan ik weinig doen”. Op Twitter schrijft hij over de aanhouding: “Het regime Rutte zet de volle aanval in op critici en oppositie. Ondertussen een grote mond hebben over de democratie in Rusland.”

Engel is voorman van actiegroep Viruswaarheid, die het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert. Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen hem ingediend bij het OM in Rotterdam. Initiatiefnemer van de aangifte Norbert Dikkeboom begon vorig jaar een burgerinitiatief, omdat Engel zich volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Hij omschreef de Viruswaarheid-oprichter eerder als “een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen” en gaf aan te vinden dat Engel angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen.