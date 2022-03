CDA verliest terrein in Limburg

Het CDA weet de winst van vier jaar terug in Limburg bij de gemeenteraadsverkiezingen niet vast te houden. De partij kreeg in zeven Limburgse gemeenten de meeste stemmen. Bij de vorige verkiezingen werden de christendemocraten nog in tien gemeenten de grootste. In 2014 ging het ook om zeven gemeenten, blijkt uit cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Vooral in Horst aan de Maas en Bergen behaalde de partij flink minder stemmen dan vier jaar terug. Van de Limburgse gemeenten scoorde het CDA bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen relatief het best in Beesel. 36 procent van de stemmen in die gemeente ging naar de christelijke partij. Relatief de minste stemmen kreeg de partij in Brunssum: daar wist het CDA nog geen 4 procent van de stemmen te behalen. In provinciehoofdstad Maastricht kwam de partij in 2018 nog als grootste uit de bus. Nu ging zo’n 10 procent van de stemmen in Maastricht naar het CDA, waarmee de partij één zetel verliest en als gedeeld tweede uit de bus komt.