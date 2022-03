Gesigneerde Golden Earring portretten onder de hamer, opbrengst voor ALS

Stichting ALS Nederland organiseert samen met Soundz Magazine een veiling die volledig in het teken staat van gitarist George Kooymans en de rockband Golden Earring.

Het gaat om drie gesigneerde portretten waarvan de opbrengst is bestemd voor onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS waar George door getroffen is. Het startsein voor de online veiling wordt gegeven op 18 maart om 19.00 in Soundz Live, het vrijdagavondprogramma van Radio Veronica.

Samen voor de strijd tegen ALS

Soundz Live, het programma op Radio Veronica waarin veel aandacht is voor livemuziek en Nederlandse bands, helpt Stichting ALS om zoveel mogelijk geld in te zamelen. “We waren gelijk enthousiast over dit initiatief. Niet alleen is het een mooi eerbetoon aan Golden Earring, ook is het voor een heel belangrijk doel: onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS.”, aldus Soundz-hoofdredacteur Jean-Paul Heck.

Radio Veronica promoot de veiling op de zender. DJ Carsten van Dijk: “Veronica draagt Stichting ALS Nederland een warm hart toe en we hopen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor dit mooie doel.”

Golden Earring collectors’ items

Bij de veiling worden drie unieke collectors’ items aangeboden; mooie ingelijste en door de bandleden gesigneerde portretten. Tekenaar John van Ierland maakte twee portretten: één van George Kooymans en één van de gehele band Golden Earring. Van de originele tekeningen heeft John een gelimiteerd aantal hoogwaardige afdrukken gemaakt en van deze piëzografieën worden er drie geveild.

De bandleden hopen dat de gesigneerde portretten veel gaan opleveren. Cesar Zuiderwijk: “John bood ons (Rinus, Barry en mij) ook een piëzografie aan. Dat wilden we niet, want er moeten zoveel mogelijk opbrengsten naar de strijd tegen ALS.” Zuiderwijk zal vrijdag zelf de aftrap verrichten in Soundz Live van radio Veronica.

Gesigneerd door alle bandleden

De piëzografieën met de volledige Golden Earring bevatten de handtekeningen van alle bandleden. En dat is bijzonder, want het is maar liefst zestien jaar geleden dat de band gezamenlijk iets gesigneerd heeft. De piëzografie met een soloportret van George Kooymans is door hemzelf gesigneerd. De originele tekening heeft de gitarist zelf in zijn bezit.

Bekendmaking eindopbrengst

De veiling duurt een week. Op vrijdag 25 maart wordt in radioprogramma Soundz Live op Radio Veronica de eindopbrengst bekend gemaakt. Meebieden kan van vrijdag 18 maart 19.00 tot vrijdag 25 maart 21.00 kan via www.alsveiling.nl.