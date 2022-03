Grote schepen aan stekker voor groene energie in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven kunnen nu ook grote schepen als ze aan de kade liggen aan de stekker voor stroom die direct afkomstig is van naastgelegen windmolens. Donderdag is op de Landtong Rozenburg namelijk de grootste walstroominstallatie van Europa in gebruik genomen, waarmee draaiende vervuilende dieselgeneratoren daar voortaan verleden tijd kunnen zijn.

Kraanschepen Thialf en Sleipnir van Heerema Marine Contractors plugden als eerste in op deze walstroomaansluiting met een vermogen van 20 Megawatt, genoeg energie voor zo’n 15.000 woningen. De stroom is afkomstig van het naastgelegen windmolenpark van Eneco. Door gebruik te maken van walstroom hoeven de Thialf en Sleipnir hun dieselgeneratoren niet te laten draaien als ze in de haven liggen. Dat scheelt een uitstoot vergelijkbaar met de jaarlijkse emissie van 5000 dieselauto’s.

De gemeente en Havenbedrijf Rotterdam willen de groene walstroom in de Rotterdamse haven, die jaarlijks wordt aangedaan door 30.000 schepen, de komende jaren fors uitbreiden. In 2030 moet 90 procent van onder meer de container, cruise- en zeeschepen en ferry’s die de haven aandoen, gebruikmaken van de groene walstroom, wat een uitstootbesparing oplevert van zo’n 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof.

“Dat levert een enorme gezondheidswinst op voor de Rotterdammers”, aldus de Rotterdamse wethouder Duurzaamheid Arno Bonte. “Een schonere lucht en minder geluidsoverlast”.

Binnenvaartschepen kunnen op de meeste Rotterdamse kaden al langer gebruikmaken van groene walstroom. Ook de terminal van Stena Line in Hoek van Holland gebruikt al walstroom. De komende tijd moeten ook cruiseschepen die Rotterdam aandoen kunnen inpluggen en wordt er onderzocht hoe mobiele walstroom kan worden ingezet voor bijvoorbeeld containerterminals, waar kades weinig ruimte hebben.