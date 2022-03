Nederland gaat meer en langere opvang Oekraïners voorbereiden

Nederland moet opvang voorbereiden die “in grote mate ruimer wordt dan de circa 50.000 plekken die thans in voorbereiding zijn of waarin deze opvang langer duurt”. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel in een brief aan de Tweede Kamer over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Waarschijnlijk worden de mensen over locaties in heel Nederland verspreid. “Dit kunnen omvangrijke locaties zijn met enkele duizenden bewoners.”

Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne en het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS) moeten de opvang van vluchtelingen in goede banen leiden. Het knooppunt voorziet overheden en organisaties van informatie. Het LCVS moet overzicht houden over de beschikbare opvangplekken en de vluchtelingen over het land verspreiden.

Naast gemeenten hebben zich ook veel particulieren gemeld die opvangplekken aanbieden. Daar maakt de overheid nog weinig gebruik van omdat die huishoudens eerst gescreend worden. Op de vraag hoe straks mensen doorverwezen worden van de gemeenten naar de particuliere opvang wordt nog uitgewerkt, en staat nog niet in de brief van Van der Burg.

De staatssecretaris zei eerder deze week al dat hij verwacht dat steeds meer gevluchte Oekraïners willen doorreizen naar Nederland of Duitsland. Hij heeft dat gehoord van de minister van Binnenlandse Zaken van Polen, het land waar de meeste Oekraïners naartoe zijn gevlucht.