Chauffeurs Stichting Leeuw halen dieren uit Oekraïne op

Twee chauffeurs van Stichting Leeuw zijn op weg naar de grens van Polen met Oekraïne om vier dieren op te halen. Het gaat om twee mannenleeuwen (3,5 jaar en 1,5 jaar), een mannetjestijger (6 maanden) en een tijgerin (5 jaar).

Een woordvoerder van Stichting Leeuw laat weten dat de katachtigen in een particuliere opvang in Oekraïne zaten en dat de dieren zwaar getraumatiseerd zijn. De tijgerin is er door ondervoeding en ziekte het slechtst aan toe. De dieren worden zaterdagochtend op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna verwacht.

Stichting Leeuw is een opvangcentrum voor leeuwen, tijgers, panters en andere grote katachtigen.