Het weer met Piet Paulusma: Zonnig en 12 tot 16 graden!

Vandaag vrij zonnig met 12 tot 16 graden. In het noordoosten en oosten eerst kans op mist. Een zwakke tot matige noord tot noordoostenwind. In de nacht +1 tot +3 graden en kans op vorst aan de grond. Kustgebieden 5 of 6 graden.

Het weekend

Zaterdag een prima buiten doe dag. De zon er vrijwel volop bij met 11 tot 15 graden. De wind uit het oosten tot noordoosten is matig tot vrij krachtig en voelt kouder aan. In de nacht vrij helder weer en +1 tot +4 graden en op veel plaatsen vorst aan de grond.

Zondag veel zon en 10 tot 13 graden. In het zuidwesten wat regen, een buitje. De oost tot zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig. In de nacht vrij helder en +4 tot +6 graden, landinwaarts kans op wat grondvorst. In het zuidwesten wat regen, een buitje.

Maandag is het fraai weer met bijna volop zon en 13 tot 17 graden, in het zuiden plaatselijk de 18 graden!. Dus voorjaarsweer.

Dinsdag bijna volop zon met temperaturen rond 17 graden. In het zuiden 19 graden. Woensdag veel zon en temperaturen rond 16 graden. In de nachten grondvorst.