Kabinet: 25.000 opvangplekken gaan we halen of nagenoeg halen

Staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg denkt dat de eerste doelstelling voor de opvang van Oekra├»ense vluchtelingen waarschijnlijk bereikt zal worden. Gemeenten moeten maandag 25.000 opvangplaatsen ingericht hebben. “Gisteravond zaten we boven de 23.000, dus dat gaan we halen of nagenoeg halen”, zei de bewindsman vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Het ministerie van Justitie deelt dagelijks nieuwe cijfers over het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen en het aantal plekken dat daarvoor beschikbaar is. Deze vrijdag komen er volgens een woordvoerder geen nieuwe cijfers beschikbaar vanwege “een herinrichting van het systeem”. Donderdag was de beschikbare opvangcapaciteit ruim voldoende. Er werden 8500 mensen opgevangen.

De 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s moeten deze week ieder duizend opvangplekken realiseren, en de periode daarna nog eens hetzelfde aantal. Donderdag waarschuwde staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg opnieuw dat die 50.000 plekken waarschijnlijk niet voldoende zullen blijken. Bovendien moet er nog van alles geregeld worden om deze mensen ook voor de langere termijn goed te huisvesten en zaken als sociale ondersteuning, leefgeld, zorg en onderwijs te bieden.