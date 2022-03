Máxima bezoekt Haagse scholen met aantal Oekraïense leerlingen

Koningin Máxima heeft vrijdag een bezoek gebracht aan twee scholen in Den Haag waar les wordt gegeven aan onder anderen Oekraïense kinderen. De koningin ging samen met minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs langs bij basisschool De Vuurvlinder en het Diamant College, een school voor taalontwikkeling.

Op basisschool De Vuurvlinder zitten drie kinderen die onlangs uit Oekraïne zijn gekomen. Met die kinderen en hun leeftijdsgenootjes deden Máxima en minister Wiersma een taalspelletje over kunst en emoties. De koningin ging ook in gesprek met de directeur, adjunct-directeur, een interne begeleider en twee docenten van de school. Ze sprak daarbij over de capaciteit voor nieuwkomers, wachtlijsten en de kwaliteit van onderwijs.

Het Diamant College heeft meerdere taalklassen voor vluchtelingen. Koningin Máxima en minister Wiersma bezochten er twee klassen. Ze spraken er met de kinderen en hun ouders.

De laatste dagen staan voor Máxima grotendeels in het teken van Oekraïne, dat eind februari door Rusland werd binnengevallen. Zo ging ze vorige week met koning Willem-Alexander naar legerplaats Harskamp waar vluchtelingen van de oorlog worden ondergebracht. Woensdag ging ze naar vluchtelingen in de RAI in Amsterdam en vrijdagochtend lanceerde de koningin in Rijswijk een website voor Oekraïense vluchtelingen waar initiatieven, instanties en organisaties te vinden zijn die hen kunnen helpen.