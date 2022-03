Máxima opent speciale site voor hulp aan Oekraïners

Koningin Máxima heeft vrijdag bij een aanmeldpunt voor Oekraïense vluchtelingen in de Broodfabriek in Rijswijk een onlineplatform voor deze vluchtelingen geopend. Ook sprak de koningin met vluchtelingen en werd ze rondgeleid op het aanmeldpunt.

Gevluchte Oekraïners en burgers die hen willen helpen, kunnen vanaf vrijdag terecht bij het onlineplatform refugeehelp.nl. Op de site zijn initiatieven, instanties en organisaties te vinden die hen kunnen helpen. De site is onder meer opgezet door VluchtelingenWerk Nederland.

Omdat Oekraïners vrij mogen reizen in Europa hoeven ze geen asiel aan te vragen. Alleen als ze zich hier laten registreren, is zichtbaar dat ze in Nederland zijn aangekomen.

Zodoende hebben de vluchtelingen vaak geen idee waar ze hier terechtkunnen voor hulp, meldde het Rode Kruis eerder al. De website moet hen op weg helpen bij het zoeken naar onderdak en zorg, maar ook naar kleding en voedsel.

Verder is op het onlineplatform onder meer informatie te vinden over vertaaldiensten, de politie en vluchtelingenorganisaties in Nederland. Ook wordt verwezen naar de Reisplanner (9292) en de site van de NS. Daarnaast kunnen bezoekers zich via de site laten informeren over onder meer de asielprocedure, rechtsbijstand en onderwijs.

Zo’n centraal onlinepunt voor vluchtelingen was er nog niet. Bij de lancering vrijdag zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) daarover dat in de huidige aandacht voor Oekraïense vluchtelingen niet moet worden vergeten dat dagelijks ook veel mensen uit andere landen naar Nederland komen voor hulp en onderdak. De website is momenteel in vier talen (Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch) beschikbaar, maar volgens directeur van VluchtelingenWerk Frank Candel is het de bedoeling dat dit er meer worden.

Máxima sprak met vertegenwoordigers van de organisaties die de website op poten zetten en vluchtelingen die hielpen het platform te ontwikkelen. Van der Burg prees de snelheid waarmee dat lukte. Hij noemde het “mooi om te zien” hoe volgens hem vele mensen in Nederland “in de hulpstand” zijn geschoten.