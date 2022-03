Mona Keijzer verkozen in gemeenteraad Edam-Volendam

Ex-staatssecretaris Mona Keijzer is verkozen in de gemeenteraad van Edam-Volendam. Ze was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer van het CDA en kreeg 496 voorkeursstemmen, genoeg om een zetel te krijgen.

Het CDA raakte in de Noord-Hollandse gemeente een zetel kwijt en ging van vier naar drie. De nummer één op de lijst, Vincent Tuijp, kreeg met 1036 stemmen de meeste stemmen. Daarna volgt Keijzer, die op nummer 19 stond, de laatste plek op de lijst.

Of Keijzer ook echt gemeenteraadslid gaat worden, is vooralsnog niet duidelijk.

In september werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, omdat zij zich in een interview met De Telegraaf uiterst kritisch uitsprak over de coronapas.