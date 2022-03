Nederland is een nieuw sociaal maatschappelijk mediaplatform rijker

Sinds deze week is Nederland een nieuw sociaal maatschappelijk mediaplatform rijker. Het unieke platform B Informed Media van en voor het volk en MKB, lanceert dan www.binformedia.nl. Het onafhankelijke platform speelt in op de behoefte aan achtergrondinformatie en uiteenlopende perspectieven om juiste keuzes te maken vanuit respect, verbinding en gelijkwaardigheid.

Je hoeft niet meer het hele internet af te zoeken naar informatie, maar je vindt informatie vanuit verschillende gezichtspunten op één plaats samengebracht. Inhoud wordt niet alleen zelf gemaakt door een groot team aan journalisten en auteurs, maar wordt ook gedeeld en uitgewisseld met andere al bestaande organisaties met eenzelfde visie.

Opvallend aan dit nieuwe initiatief is dat iedereen mede-eigenaar kan worden en zijn stem kan uitbrengen om de journalistieke koers te bepalen. Hiervoor hanteert B Informed Media de mogelijkheid om vanaf vijfentwintig euro aandelen aan te schaffen, de zogenaamde ‘Binformed tokens’. Geen lidmaatschap, maar aandeelhouderschap.

Verademing in het medialandschap

Initiatiefnemers Nico Sloot en Nikita Neijssel staan voor betrouwbare, pluriforme journalistiek in een humane samenleving. Zij noemen het nieuwe mediaplatform een verademing in het medialandschap waarin vooral de nadruk ligt op wat er mis is in de wereld én waarin polarisatie een grote rol speelt. “Ons platform houdt zich bezig met wat er zich afspeelt in de wereld en legt het accent op wat er wél werkt”, aldus de beide oprichters.

Volgens hoofdredacteur Carla de Ruiter is deze behoefte aan positief en bekrachtigend nieuws groot bij het publiek. “Onze landingspagina is vanaf de lancering veel bezocht en we zijn overladen met positieve steunbetuigingen. De afgelopen tijd is zwaar geweest voor mensen en dan is het fijn als er ook een mediaplatform is dat juist inspireert en steunend is.”

Wil jij investeren in een multimediaplatform op basis van blockchaintechnologie? Doe mee en sluit je aan bij onze beweging die niet langer te stoppen is; jouw stem telt.