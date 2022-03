Richard de Mos niet beschikbaar als wethouder in Den Haag

Richard de Mos, oprichter en leider van de grootste partij in Den Haag, is niet beschikbaar om wethouder te worden. Hij zegt dat hij daarmee tegemoet wil komen aan de bezwaren van andere partijen. Die willen niet met hem in een college, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan ambtelijke corruptie toen hij eerder wethouder was. Het Openbaar Ministerie doet daar nog onderzoek naar.

De partij van De Mos, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, kreeg deze week de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 31.000 Hagenaars stemden op de partij, die daardoor steeg van acht naar negen zetels.

Vier jaar geleden won de partij ook. De Mos werd toen wethouder, net als partijgenoot Rachid Guernaoui. Na ruim een jaar deed de Rijksrecherche een inval bij de kantoren van De Mos en Guernaoui op het stadhuis en bij hen thuis. Als wethouders zouden ze bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. De Mos en Guernaoui zeggen dat ze onschuldig zijn. Vanwege de verdenkingen viel de Haagse coalitie uiteen en belandde Hart voor Den Haag in de oppositie.

Het huidige college boekte ook winst. D66 ging van zes naar acht zetels en is nu de tweede partij in de hofstad. VVD (7), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3) bleven even groot. Daarmee behielden de collegepartijen hun meerderheid. Ze zouden dus zonder De Mos verder kunnen besturen.