Viruswaarheid krijgt ook van Hoge Raad geen gelijk over avondklok

De beslissing van het gerechtshof om de avondklok – een van de coronamaatregelen van de overheid vorig jaar – in stand te laten, was de juiste. De uitspraak blijft staan. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

De organisatie Viruswaarheid had een zaak tegen de Nederlandse staat aangespannen. De rechtbank Den Haag gaf Viruswaarheid aanvankelijk gelijk, maar de overheid ging direct in hoger beroep en de avondklok bleef in stand. De organisatie rond voorman Willem Engel ging vervolgens in cassatie tegen deze uitspraak. De Hoge Raad oordeelt dat “een toestand waarin de fysieke veiligheid van de bevolking wordt bedreigd door een zich verspreidend virus, zoals in dit geval het coronavirus, een buitengewone omstandigheid kan zijn”.

Eind januari vorig jaar werd de avondklok ingevoerd in verband met de coronacrisis. Deze gold tussen 21.00 uur en 04.30 uur, in die uren was het niet toegestaan zonder geldige reden buiten te zijn.