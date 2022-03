Amsterdamse clubs in actie voor Oekraïne

Het Amsterdamse nachtleven zamelt zaterdag geld in voor Oekraïne. Ze doen dit onder de noemer ‘De Nacht staat op voor Oekraïne’. Volgens een woordvoerster doen 28 clubs en discotheken mee, waaronder Melkweg, Jimmy Woo, Marktkantine, Paradiso en Bitterzoet.

De clubs houden verschillende acties. Zo wordt de A’DAM toren verlicht in geel-blauwe kleuren en in de club Shelter, die in de toren huist, gaat een artiest live schilderen. De opbrengst van het doek wordt gedoneerd. Bij Club NYX staat een Oekraïense artiest op het podium en is een extra punt in de club waar mensen kunnen doneren. Bij Warehouse Elementenstraat draait de Oekraïense dj Nastia.

Via crowdfundingplatform GoFundMe is op voorhand al ruim 12.000 euro ingezameld. Alle donaties gaan naar het Ukraine Humanitarian Fund. “Dit fonds helpt humanitaire ngo’s en VN-agentschappen om de meest kwetsbare gemeenschappen en mensen te helpen, en hen dringend nodig voedsel, water, onderhoud en nadere basisondersteuning te bieden”, meldden de initiatiefnemers eerder.

Nachtclubs en discotheken protesteerden een paar weken geleden met ‘De Nacht staat op’ tegen de coronamaatregelen door de deuren te openen.