In een horecazaak in Leeuwarden is vrijdagavond een persoon neergestoken. De politie meldt dat het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. Het is niet bekend hoe diegene eraan toe is.

De steekpartij gebeurde rond 23.00 uur aan de Lieuwenburg in de noordoostelijke wijk Camminghaburen. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden en is een onderzoek gestart.