Gündoğan wil pas na weekend reageren op besluit van Volt

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan wil pas na het weekend reageren op het besluit van haar partij Volt om haar uit de fractie te zetten en te royeren als partijlid. Dat laat Gündoğans advocaat Geert-Jan Knoops zaterdag weten.

Knoops zegt dat er aan een “plan van aanpak” wordt gewerkt, waar ze komende week mee naar buiten komt. Hij wil niet zeggen of dat betekent dat Gündoğan zich zal verzetten tegen de stappen die Volt heeft aangekondigd. “We willen dit nu niet bekendmaken”, aldus Knoops.

Het partijbestuur van Volt liet vrijdag weten dat het Gündoğan uit de fractie in de Tweede Kamer én uit de partij wil zetten, vanwege de beschuldigingen aan haar adres van grensoverschrijdend gedrag. Dinsdag stemt de fractie daarover, waarin naast Gündoğan partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek zitten. Het partijbestuur zal op een vergadering op 28 maart overgaan tot het royement.

Dertien mensen hebben melding gemaakt van onder meer “handtastelijkheden” en “intimidatie” door Gündoğan. Toen de eerste meldingen binnenkwamen, schorste de fractie Gündoğan. Die spande een kort geding aan en de rechter oordeelde dat de schorsing moest worden teruggedraaid. In eerste instantie zei Dassen de uitspraak van de rechter te zullen respecteren, maar inmiddels heeft de partij aangegeven in hoger beroep te gaan.

“Kamerleden en fracties zijn in een parlementaire democratie uiteindelijk zelfstandig”, zei het bestuur vrijdag in een verklaring. “Het bestuur van de vereniging kan twee gekozen volksvertegenwoordigers (Laurens en Marieke) niet dwingen om met haar de samenwerking in een politieke fractie voort te zetten.”

Gündoğan heeft aangifte gedaan tegen de melders en de partij, wegens smaad en laster. Het intrekken van deze aangiftes was voor het bestuur en Dassen een voorwaarde voor verzoening. In plaats van die in te trekken, zei Gündoğan donderdag in het tv-programma Jinek de aangiftes uit te breiden.