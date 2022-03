Vrijwilligers de straat op om afval op te ruimen op Opschoondag

Duizenden vrijwilligers gaan zaterdag de straat weer op om zwerfvuil op te ruimen. Op deze 20e editie van de zogenoemde Landelijke Opschoondag is het thema ‘Elke verpakking telt’. Organisator Nederland Schoon verwijst met dit thema naar het feit dat bij het voorkomen van zwerfvuil elke verpakking telt. En “dat elke verpakking een bepaalde waarde in de keten heeft als het op de juiste manier wordt weggegooid”, zoals het in een persbericht wordt verwoord.

Deelnemers wordt gevraagd het gevonden afval te registreren in een speciale app, de Litteratie-app. Daarmee kan achteraf worden bekeken hoeveel dingen van welk merk zijn gevonden. Daarmee kunnen producenten dan weer kijken óf en wát ze daar aan kunnen doen.

Aan de opschoondag doen ook meerdere bedrijven mee, aldus de organisatie, zoals Landal GreenParks en McDonalds. Medewerkers en klanten van die bedrijven helpen mee met opruimen. Omdat het een jubileumeditie betreft is een vijfdelige podcastserie gemaakt: Waste je dat?. In de podcast bespreekt presentator Daan Nieber met een gast een stuk zwerfvuil. Gedragswetenschapper Eva van den Broek analyseert in de podcast het menselijk gedrag.

Tijdens de Landelijke Opschoondag in maart vorig jaar vonden de ongeveer 30.000 deelnemende vrijwilligers vooral veel sigarettenfilters, blikjes en snoep- of koekwikkels. Maar ook ‘corona-afval’ werd toen vaak gevonden. Rondslingerende mondkapjes maakten toen bijvoorbeeld 2,1 procent uit van de in totaal 87.794 geregistreerde stuks zwerfafval. Ze belandden daarmee op de 7e plek op de lijst van meest gevonden afval.