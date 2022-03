Acht aanhoudingen bij demonstratie op Museumplein

Bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam zondagmiddag zijn acht personen aangehouden, onder meer voor belediging van politieagenten. Inmiddels is de manifestatie van actiegroep United We Stand Europe afgelopen. Het Museumplein is nog tot 21.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Volgens een politiewoordvoerder zijn vijf mensen aangehouden vanwege het beledigen van politie, één persoon omdat hij of zij geen identificatiebewijs kon laten zien en één iemand vanwege het belemmeren van de politie. Ook werd iemand aangehouden die gesignaleerd stond in het politiesysteem, oftewel iemand waar de politie nog naar op zoek was. De woordvoerder kan niet zeggen waarom deze persoon gesignaleerd stond.

Burgemeester Femke Halsema wees, in overleg met politie en OM, het Museumplein en omgeving zondagochtend aan als veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. Er zouden namelijk signalen zijn dat personen die zich wilden aansluiten bij de demonstratie “uit zijn op ongeregeldheden en wapens meenemen”, aldus de gemeente op Twitter. Ondanks de acht aanhoudingen verliep het protest rustig, aldus de politiewoordvoerder. Zo zijn er geen wapens aangetroffen.

Rond 13.00 uur verzamelden zich honderden demonstranten op het Museumplein voor een manifestatie van de actiegroep United We Stand Europe, onder meer voor vrijheid en tegen coronavaccinaties. Tussen de betogers waren ook aanhangers van Willem Engel, die protesteerden voor de vrijlating van de dansleraar en tegenstander van coronamaatregelen.

Na een betoging op het plein liepen de actievoerders een route in omliggende straten, onder meer over de Stadhouderskade en de Hobbemakade. De betogers verwezen daarbij naar een jaar geleden, toen demonstranten na een bijeenkomst tegen de coronamaatregelen op het Museumplein dezelfde route liepen. Omdat de coronamaatregelen toen niet werden nageleefd, ontbond de politie het protest, onder meer met waterkanonnen. Een grote groep betogers trok daarna door de stad en een deel werd daarna door de politie ingesloten op de Leidsekade.

Engel werd woensdagochtend opgepakt wegens opruiing. Hij zou lange tijd “opruiende coronagerelateerde berichten” op sociale media hebben geplaatst, aldus het Openbaar Ministerie. “Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.” Vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de 45-jarige voorman van Viruswaarheid twee weken langer in de cel blijft.