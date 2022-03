Gemeenten stellen definitieve uitslagen verkiezingen vast

De centrale stembureaus in de gemeenten waar vorige week raadsverkiezingen waren, stellen de officiële uitslagen vast. Dat gebeurt om 10.00 uur in openbare zittingen, die in veel gevallen ook live te volgen zijn via de websites van de gemeenten.

Tijdens zo’n zitting kunnen aanwezigen eventuele bezwaren inbrengen over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen. Het centraal stembureau neemt deze bezwaren op in het proces-verbaal. De gemeenteraden kunnen daar dan kennis van nemen wanneer zij de geldigheid van de verkiezing beoordelen. Er is geen beroep mogelijk tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Afgelopen vrijdagochtend waren zo goed als alle stemmen geteld en alle volledige voorlopige uitslagen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Alleen in Amsterdam was nog 95 procent van de stemmen geteld. De gemeente maakt de eindstand maandag bekend op de zitting van het centraal stembureau.

Dan wordt ook duidelijk welke Amsterdamse kandidaten er mogelijk met voorkeursstemmen in de raad komen. Ook zou na het tellen van alle Amsterdamse stemmen het landelijke gemiddelde opkomstpercentage nog licht kunnen worden bijgesteld. Dat staat nu op 50,8 procent.

Alle gemeentes publiceren de processen-verbaal op internet. De Kiesraad neemt de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen daarna op in een databank met verkiezingsuitslagen.

Op woensdag 30 maart zijn de eerste raadsvergaderingen van de nieuw gekozen gemeenteraden. In Amsterdam wordt de nieuwe raad op donderdag al geïnstalleerd, vanwege de fusie met Weesp.