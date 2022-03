Oekraïense president gaat Tweede Kamer toespreken

De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaat binnenkort de Tweede Kamer via een videoverbinding toespreken. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf.

Het idee werd door de Oekraïense ambassadeur voorgelegd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Wanneer de toespraak precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt het komende week al. Gezien de oorlog in Oekraïne is er haast geboden, zegt een ingewijde.

Zelenski heeft sinds Rusland zijn land binnenviel al toespraken gehouden voor andere parlementen, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië, Israël en het Europees Parlement.

In zijn eerdere speeches bedankte Zelenski landen voor de steun die Oekraïne tot dusver heeft ontvangen, maar drong hij ook aan op meer maatregelen tegen Rusland. Mogelijk zal hij de Tweede Kamer oproepen zich meer in te zetten om Russische tegoeden in Nederland te laten bevriezen.